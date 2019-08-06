الهلال يتأهب لمغادرة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المنتظر أنّ تتوجّه بعثة الهلال السوداني فجر غدٍ”الأربعاء” إلى رواندا برئاسة رئيس القطاع الرياضي الطريفي الصديق.

وتضم البعثة”33″ فردًا بينهم”21″ لاعبًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام رايون سبورت في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

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وقال رئيس القطاع الرياضي الطريفي الصديق في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ الفريق جاهز لأداء المباراة، مؤكّدًا أنّهم يعولون على خبرة الجهاز الفني واللاعبين من أجلّ تفادي أيّة مفاجأة من المنافس الرواندي.

وأبعد الجهاز الفني للفريق الجزائري بولوعيدات، وبن فرج من القائمة التي ستتوجّه إلى رواندا.

وأوضح الطريفي أنّ كلّ العناصر التي تمّ إبعادها ستنضّم إلى البعثة في الإمارات قبل ملاقاة الوصل الإماراتي