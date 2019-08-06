أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق6أغسطس2019م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الثلاثاء 06\08\2019م (وقت نشر الخبر ) المادة السابقة حسن هلال…السودان في حالة فقر متعدّد الأبعاد!!! المقالة القادمة الولايات المتحدة.. احتواء (السودان الجديد)…

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