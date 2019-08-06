تورط مدير شركة الأقطان في تجاوزات ضخمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مستندات صادرة عن شركة الاقطان، عن تورط مدير الشركة الموقوف على ذمة تهم تتعلق بالفساد محي الدين علي محمد، في تجاوزات جديدة من خلال حصوله على سلفية مليون و500 جنيه، في نهاية عام 2016م، مقابل رهن قطعة 804 الروابي بالخرطوم.

وذكرت مصادر مطلعة – فضلت حجب اسمها- لـ (الجريدة) أمس، إن السلفية تمت بين رئيس مجلس الادارة هاشم العبيد من غير الحصول على موافقة اللجنة الادارية، بجانب ان عقد المدير العام لم ينص على امكانية حصوله على سلفية.

ونوهت ذات المصادر الى ان لجنة السلفيات بالشركة لم توافق على السلفية، كما ان لجنة المراجعة الداخلية رفضت التوقيع على قرار السلفية، وأكدت ان اي مستند لم يتم ختمه منها فيه تجاوز، بالإضافة الى قيمة القطعة المرهونة آنذاك والتي لا تساوي قيمة المبلغ، حتى تصل قيمتها 150 بالمائة، واعتبرت ذلك فساداً واضحاً واستغلالاً للنفوذ وتجاوزاً للوائح والاجراءات.

وانتقدت المصادر ارتفاع مرتبات اعضاء مجلس ادارة الشركة والتي تتراوح بين 12 الى 18 ألف جنيه، وكشفت ان مرتب رئيس مجلس الادارة يبلغ 30 ألف جنيه، ونوهت الى ان لوائح الشركة لم تنص على منح رئيس مجلس الادارة مرتباً، وإنما نسبة من ارباح الشركة باعتبار انه غير متفرغ للمنصب.