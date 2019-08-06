تجميد قرار إيقاف وإبادة محصول القطن المُعدّل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أَكّدَت مصادر مطّلعة، أنّ اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، أصدرت قراراً بتجميد قرار مجلس السلامة الإحيائية الخاص بإيقاف وإبادة محصول القطن المُعدّل “آر. آر” وتكوين لجنة لدراسة الحُلُول والمُعالجات.
وَكَانَ رئيس الجمعية التَخَصُّصية بقسم الأوسط بمشروع الجزيرة كمال حريز، كَشَفَ عَن رَفع مُذكِّرة لوالي الجزيرة بشأن قرار مجلس السلامة بإبادة (104) آلاف فدان في المشروع تمّت زراعتها بِصَنف “آر. آر” من القُطن المُحوّر وراثياً المُخالف للاشتراطات، وقال لـ (الصيحة) إنّ الوالي بَعَثَ بالمُذكِّرة لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، لتوضيح أنّ القرار فردي ويتسبّب في أضرارٍ كبيرة للمُزارعين، وتَوَقّعَ صدور قرارٍ من “العسكري” بوقف قرار الإبادة خلال الأيام المُقبلة، وأن ينظر في الصنف عقب انتهاء المُوسم الحالي.
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