عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

نجاة قيادات بالحرية والتغيير ونجل المهدي من موت محقق بحادثين مروريين

وفاة ثلاثة واصابة صديق الصادق المهدي ومدني عباس واسماعيل تاج ومحمد فول

مسؤول أمريكي رفيع يصل السودان غداً .

قيادي بالحرية والتغيير : لا صحة للحديث عن عودة صلاح قوش

الوسيط الافريقي يعلن انتهاء مهمته في السودان ويشيد بالاتفاق الدستوري

رئيس التحرير يكتب في (نقطة نظام) : السودان أولاً . وثانياً . وثالثاَ . وأخيراً

الوطن

وفاة “3” ونجاة قيادات بـ “قوى الحرية” في حادثتين منفصلتين

تصعيد شعبي في الشمالية ولجنة للتحقيق في أحداث “دنقلا”

توقعات بمشاركة دولية واسعة في التوقيع النهائي لاتفاق “العسكري” و “التغيير”

مسؤول أميركي رفيع يصل الخرطوم الأربعاء

ألوان

مسؤول أميركي رفيع يصل السودان غداً الأربعاء

جبريل: الاتفاق بين (العسكري والتغيير) منح السلام إجازة مفتوحة

(المؤتمر السوداني) يدعو لحوار مع (الثورية) قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري

ترشيح 164884 طالباً وطالبة للقبول بالجامعات

الصيحة

“حميدتي”: الفوضى التي حدثت مُخَطّطٌ لها والقوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة

(الصيحة) تكشف تفاهُمات “العسكري” و”التّغيير” حول “الجنسية المزدوجة” ووضعية “القوات”

وفاة (3) ونجاة نجل المهدي في حادثي سير مُنفصلين لقيادات “الحُرية والتغيير”

العاملون بقطاع الكهرباء يدخلون في إضرابٍ جزئي

“العسكري” يُجمِّد قرار إيقاف وإبادة محصول القطن المُعدّل

مُرور الخرطوم: حجز أكثر من ألفي مركبة وتدوين (84) مُخالفة خلال أسبوع

الدولار يُعاود الارتفاع بعد انخفاض “مؤقَّت”

السيول تجرف طريق “بارا – أم درمان” وتُعيق وُصُول الضأن الحمري إلى الخرطوم

السعودية ترهن دخول السودان لمبادرة “طريق مكة” باشتراطات فنية

واشنطن.. احتواء (السودان الجديد)

رئيس المجلس القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي حسن هلال لـ(الصيحة):

الانتباهة

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تطوّرات خطيرة بالكهرباء

حميدتي:” يا ريت لو ما فضينا كولومبيا”

“التغيير”: قوش مطلوب للعدالة

إلغاء رخصة صرافتين..فتح التقديم على النفقة الخاصة للأجانب بالجامعات

دقلو: الجيش”عزتنا” ولا قوة تستطيع تغييره وتحل مكانه

الشعبي: الوطني لن يستطيع إعاقة اتفاق الدستورية

السوداني

حميدتي:” يا ريت لو ما فضّينا كولومبيا”

إعلان نتيجة القبول و”45″ ألف طالب يفشلون في الالتحاق بالجامعات

نجاة نجل المهدي وقيادات بقوى الحرية من موتٍ محقق

تفحّم”7″ أشخاص داخل هايس”

الوسيط الإثيوبي لـ”السوداني”: انتصار السودانيين سيصنع المعجزات

الجريدة

إغلاق كبري”السليم ـ دنقلا” احتجاجًا على مقتل مواطن

وفاة”3″ أشخاص إثر سقوط صاعقة وتضرّر”77″ منزلاً جراء الأمطار بأمدرمان

نجاة قيادات بقوى الحرية والتغيير من حادث مروري

تورّط مدير شركة الأقطان في تجاوزات بحصوله على سلفية بمليون و”500″ جنيه

التيار

مواكب ضخمة في تشييع شهيد دنقلا تطالب بـ”القصاص”

“العسكري” يحسم مرشحيه في”السيادي” خلال ساعات و”الحرية” تقترب

مذكّرة لـ”العسكري” بوقف إبادة مئة ألف فدّان من القطن المحوّر