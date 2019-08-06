الدولار يُعاود الارتفاع مجدداً بعد إنخفاض “مؤقَّت”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاود سعر الصرف ارتفاعه مجدداً، بالسوق الموازي للعملات، بعد انخفاض لم يتجاوز يومين، ووصل سعر بيع الدولار (64) جنيهاَ، مقابل (63.5) للشراء، وعاد الريال السعودي لـ (17.5) جنيه للبيع، و(17) جنيهاً للشراء.

وأبلغ عدد من المتعاملين بالسوق الموازي (الصيحة) أمس، بأن انخفاض السعر في اليومين الماضيين كان “هبوطاً مؤقتاً” تزامناً مع إعلان التوصل لاتفاق حول الوثيقة الدستورية، ونوهوا لعدم وجود أسباب اقتصادية تدعم خفض سعر الصرف، وتوقعوا الانخفاض بعد إعلان مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مطلع الشهر المقبل.

وكشف تجار عن تزايد التعاملات في تبديل الريال بيعاً وشراء بالتزامن مع سفر الحجاج، وموسم العيد للمغتربين، حيث تتزايد التحويلات للأسر بالداخل.