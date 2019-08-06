الشاعر الكبير لحلنقي : ”بشير عباس” لم يغير في أشعاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس جمهورية الحب الشاعر ” إسحق الحلنقي ” أن تجربة البلابل تجربة لاتتكرر ، مشيراً الى أن الثلاثي الفني قدم مجموعة من الروائع الغنائية الجميلة التي سارت بها الركبان .

وقال في حوار مع الإعلامي ” عماد البشرى ” في برنامج ( عشه صغيرة ) بإذاعة المساء اف ام 101 إن صوت البلابل مثل اللؤلؤة لايتغير بتغييرات الزمن وأنهن يقدمن أغنياتهن بذات الأداء الذي كان في السبعينيات من القرن الماضي .

وبحسب صحيفة المجهر ، قطع الحلنقي بأن الملحن ” بشير عباس ” لم يكن يضيف أو يحذف في أشعاره وقال أنه كان يلحنها كاملة ( صم لم ) بلونيته الجميلة .