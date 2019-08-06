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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد رئيس جمهورية الحب الشاعر ” إسحق الحلنقي ” أن تجربة البلابل تجربة لاتتكرر ، مشيراً الى أن الثلاثي الفني قدم مجموعة من الروائع الغنائية الجميلة التي سارت بها الركبان .
وقال في حوار مع الإعلامي ” عماد البشرى ” في برنامج ( عشه صغيرة ) بإذاعة المساء اف ام 101 إن صوت البلابل مثل اللؤلؤة لايتغير بتغييرات الزمن وأنهن يقدمن أغنياتهن بذات الأداء الذي كان في السبعينيات من القرن الماضي .
وبحسب صحيفة المجهر ، قطع الحلنقي بأن الملحن ” بشير عباس ” لم يكن يضيف أو يحذف في أشعاره وقال أنه كان يلحنها كاملة ( صم لم ) بلونيته الجميلة .
كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر الكبير لحلنقي : ”بشير عباس” لم يغير في أشعاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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