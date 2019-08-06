السجن (3) سنوات لمدير طبي بمستشفى شهير بالخرطوم مدان بالاتجار بالبشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أمس، حكماً بالسجن لـ(3) سنوات ضد مدير طبي‏‏ بمستشفى حكومي شهير وموظفة بدائرة جوازات الأجانب، لإدانتهما بالاشتراك الجنائي والاتجار بالبشر. وتمت ادانت المتهمين بإدخال (52) أجنبياً للبلاد باسم المستشفى الحكومي الشهير من بلادهم بمقابل مبلغ مالي .

وأدانت المحكمة المتهمين بمخالفة نص المادة (89) التي تتعلق بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية، والمادة (21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب إدانة المتهمين بمخالفة نص المادة (7/8) من قانون الاتجار بالبشر للعام 2014م.

وتشير الوقائع حسب الشاكي الى أن معلومة توافرت لدى جهاز المخابرات العامة عن نشاط المتهمين في إدخال عمال أجانب للبلاد ‏باسم مستشفى حكومي، لتتم متابعة المعلومة وضبطهم . المادة السابقة ياسر عرمان: قوى الحرية والتغيير بلا قيادة فعلية… المقالة القادمة الشاعر الكبير لحلنقي : ”بشير عباس” لم يغير في أشعاري

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