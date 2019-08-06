ياسر عرمان: قوى الحرية والتغيير بلا قيادة فعلية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير أعطى إجازة مفتوحة للسلام وتشكيل البرلمان.

وبالمقابل أعلن القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان عن استعداد الثورية إرسال وفد إلى الخرطوم للقاء قوى الحرية والتغيير.

ومن جهته رأى جبريل أن الاتفاق منح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، واصفاً الأمر بالخطير ولن يحقق الأمن والاستقرار.

واتهم جبريل قوى الحرية والتغيير بإهمال موضوع السلام والتركيز على التحول المدني والديمقراطي, وأضاف قائلاً: (إذا أردت أن تغير في مجلس الوزراء أو السيادة لا تستطيع إلا بموافقة ثلثي أعضاء برلمان في رحم الغيب).

وأشار جبريل إلى أن الاتفاق حذف منه اسم (الجبهة الثورية) ووضع مسمى الحركات المسلحة مما يعني خروج عدد كبير من القوى غير المسلحة داخل الجبهة الثورية.

ومن جانبه قال عرمان إن البعض اتهم الثورية بالسعي وراء المحاصصة, وذكر أن اتفاق أديس أبابا عزز اتفاقية السلام والممرات الإنسانية ويجب تطبيق التفاهمات, ورأى في الوقت نفسه أن قوى الحرية بلا قيادة فعلية.