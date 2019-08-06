الأنا !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كثر ترديدنا لهذه المفردة..

*هي وشقيقتها (الآخر)….. في غالب الكتابات النقدية..

*فما من نص نقدي يخلو – تقريباً – من عبارة (الأنا… في مواجهة الآخر)..

*ولا غرابة في ذلك إن نظرنا إلى (الأنا) بدواخلنا..

*فسوف نجد أنها تستسهل محاكاة (الآخر)… في كل الذي تحسد عليه الآخر هذا..

*تحسده أولاً… ثم تغار منه……. ثم تشرع في تقليده..

*فالحسد – كالمحاكاة – ظاهرة سودانية تفوق بنسب متفاوتة ما لدى شعوب أخرى..

*وقد أشرت إليها – مرةً – مثلما فعل العلامة عبد الـله الطيب..

*وإن كانت إشارتي من زاوية المعايشة فإن حديث الراحل تم من زاوية تاريخية..

*قال إن أشد قبائل العرب حسداً هي التي هاجرت إلى بلادنا..

*ثم تطبع بطبائعها من صاهروها منا، وانداح التأثير..

*وقبل فترة أشار إلى هذه الظاهرة أيضاً زميلنا زهير السراج، في مقال طويل..

*وهي – إلى جانب ظواهر أخرى – تفسر أسباب (حالنا) الآن..

*فحين تغلب الطبائع السالبة على الإيجابية تتباطأ مسيرة النمو… في كل شيء..

*في السياسة… في التنمية… في السلوك… وحتى في الرياضة..

*ولابد من نقد صادق لـ الأنا الجمعي إن كنا ننشد نُقلة حضارية لأنفسنا… وبلادنا..

*وربما كانت الأنا التي تخصنا أقرب إلى التفسير الفرويدي..

*ومن ثم فهذا يفسر جانباً من عللنا التي أتحدث عنها… من منطلق نفساني بحت..

*ومعروفة نظرية فرويد عن الـ(Ego)….والـ(Id)..

*والتاريخ الذي لا يكذب – ولا يتجمل – يثبت بعضاً من صحة كلامنا هذا..

*فبلادنا سارت أولى خطوات التحضر إبان حقبة التركية..

*وعرفت لأول مرة الديوانية… والإنشاءات… والتخطيط… والتنمية… والبنى التحتية..

*وما قبل ذلك كانت حقب من سيادة الأنا العشوائية..

*ومع هذه العشوائية ميل إلى العنف… والحسد… والأنانية… وحب الشهوات..

*شهوات السلطة… والبطن…والفرج، وراجعوا كتابات الرحالة..

*فجميعهم بلا استثناء – قديماً وحديثاً – أفاضوا في الحديث عن هذه الطبائع..

*ثم توقفت مسيرة التحضر فور سيطرة المهدية على البلاد..

*وكانت الأنا الأنانية – ذات القسوة – هي الصفة الغالبة في مناحي الحياة كافة..

*وظلت العاصمة – طوال تلكم الحقبة – محض قرية بدائية..

*ثم تواصلت مسيرة التحضر ما إن جاء كتشنر..

*وكانت البداية بالسكة الحديد… ثم مباني الدولة… ثم تعبيد الطرق… ثم كلية جامعية..

*ومنذ الاستقلال – وإلى الآن – ظلت خطوات تحضرنا تتعثر..

*وازدادت تعثراً خلال سنوات الإنقاذ المديدة… لغلبة الأنا في أبشع تجلياتها..

*الأنا ذات الشبق لكل ما هو (أدنى)..

*وذلك وفقاً لخارطة الرسم البياني القيمي… ولا نقول الديني..

*فالدين هذا محض غطاءٍ لأفعال تدمر (الآخر)، شعباً… أو دولة… أو أخلاقاً..

*وفضلاً عن هذا فهي مسمومة بكل سموم الحسد… والحقد..

*فكانت النتيجة أن دُمر السودان – بأخلاقه – تدميراً شبه كامل..

*بينما دولٌ نالت استقلالها معنا – أو بعدنا – تجاوزتنا بمراحل في سكة الحضارة..

*وبقينا نحن في محطة الانتصار لـ(الأنا) على حساب (الآخر)..

*فليت جدل الأنا – والآخر – هذا في نقدنا الأدبي يتحول إلى جدل نقد ذاتي لأنفسنا..

*لك أنت… وهو… وهي……. والآخر..

*و…… أنا !!.