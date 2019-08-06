ياحليل عشة ام ضنب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بعد التوقيع

*وضم البلد لكشوفات المدنياااااو

*نتمني ان نلتفت للبناء والتعمير

*وان نرفع شعار جيش واحد شعب واحد

*وجيش واحد نظامي ينال كل احترامي

*بالتوقيع يحق لنا ان نتحسر علي عشة ام ضنب البتاكل الناس في شمبات

*ونتحسر علي المكوة ام ديك

*ونتحسر علي ابوقنفت سوق ليبيا البجيب عشرة مليون

*يحق لنا ان نتحسر علي مثل هيك شائعات ساذجة كان القصد منها توجيه حديث المدينة من فشل الادارة الحكومية وتناول عشة ام ضنب والككو البتكلم

*والغزالة القالت اضبحوني واكلوني عشان انتوا جعانين

*كأنوا الجماعة دايرين اذن اكل

*ديل اكلوا بلد يا الغزالة ياختي

*ماياكلوك انتي الغزالاية الصغيرونه دي

*ده غير قصة الشهيد الفي دفنو البخور مرق من المقبرة

*والزول القبرو اظهارا للولاء جا وتزوج من ارملة ذاك الشهيد

*وجاب ولد وسماهو علي الشهيد تيمنا به

*وبس

*وقال كدي والشهيد جا

*تقول لي يحق للوزير التدخل!!!!

*تخيلوا بلد تنشئ اداراة وظيفتها الاساسية خلق الاشاعة والكذب ونشرها في المجتمع

*لصرف نظر الناس عن خيبة الحكومة العملت الالف جنيه فرد جنيه ومانفع

*وتعال شوف قصة البكور

*دي كمان شغلة تانية

*والصرفتو حكومة الاشاعات علي صناعة ونشر الاشاعة لو صرفتو في دعم الرغيف

*كان لي الليلة قاعدين يرقصوا ويكضبوا

*والتاتشرات الجابوها دي لو جابوا بدلها تراكتورات

*كان لليلة نحنا بنهتف بطول عمرهم

*لكنهم دقسوا لما خموها وافتكروا بالتاتشرات بحرسوها

*ايها الناس

*الثورة بدت يا داب

*لازم نبني البلد

*ايد علي ايد

*ورب رب رب

*نرص الطوب

*رب رب رب

*بفهم موش بجهل وعنطجة ساكت

*وهذا النظام الجديد

*ليس له كتائب ظل تحميه

*له رب يحميه لانه لايقوم علي الكذب والسرقة واكل المال العام

*وله شباب

*كتائب شمس مشرقة

*كلو شئ في وضح النهار

*انتهي زمن الغتغيت والدسدسة

*ايها الناس

*نحنا يادوب ابتدينا

*الحرية لاتعني الفوضي

*ولكنها تعني الحفاظ علي مساحات الغير قبل التمسك بمساحات النفس

*قبول الآخر هو اس المرحلة

*ياشباب عليكم كما تنافستم علي المواكب

*ان تتنافسوا علي التطوع للنهضة بشوارعكم ونظافتها وتشجيرها وتغيير السلوك السالب في الشارع العام

*نفايات تتشتت لأ

*مطعم او كافتيريا يصب الماء في الزلط لأ

*والناس الموصلة السابتك تانك في المجاري بتاعت الخريف مفروض يعرفوا حاجة

*نضحي

*فالحرية نور ونار

*ومن اراد نورها فاليصلي بنارها

*ونار الحرية هي التضحية واعادة تربية النفس وتقويم السلوك

*بعد الشوارع

*تعالوا نقود مبادرات تعيد لمستشفياتنا بريقها لتعيد تقديم خدماتها الصحية الراقية

*مادايرين زول يمشي مستوصف خاص لانو مجبور

*دايرين نهيئ المستشفيات العامه

*ليكون للمواطن حق الاختيار بينها وبين الخاص

*دايرين شغل كتييييير

*والشباب قدرها

*المهم

*علي ابشر لم يفصح عن ديون المريخ لما استلموا وديون المريخ اليوم

*افصح يارجل

*دايرين نعرف موقفنا المالي السابق والحالي

*ومن حقنا افتكر

*زمن الدسديس انتهي

*ونرجع لعشة ام ضنب

*تتذكروا الكريمت تش والدكاترة غش؟؟؟

*الزول القالوا بعالج

*واخيرا طلع الشباب تش والحكومة الفاتت غش

*المهم

*كردنة جا؟؟؟

*يازوووول!!!!!

*روشا

*بعد ده فتشوا ليكم رئيس

*الكوارتي مناسب

*اخير ليكم من الحالة دي

*كلو سنة اضاءة الجوهرة الجديدة وصلت

*ولما تولع اخير منها نور ركشة

*جيبوا الكوارتي وفكونا من الاضاءة الجديدة

*لكن ما جا ليييييييييه؟؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*مدنيااااااااو

*مبروكة عليكم وعلينا

*وشعب واحد جيش واحد وجيش في روحو واحد

*هو الفهم اللدينا يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قلت ليهو..له كتائب ظل تحميه…قال لي أه…وييييين يا

وهز ضنبو فرحا منتظر باقي الغدا…اخيرا حايكون عندنا غداء يا نااااس

والي لقاء

سلك