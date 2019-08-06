مبروك للشعب السوداني .. والقادم أصعب.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مليار مليار مليار مبروك للشعب السوداني التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري .. تمهيدا للإنتقال الي سلطة مدنية تقود السودان الي بر الأمان في الفترة القادمة .. وحتي موعد قيام انتخابات ديمقراطية 100%.

• نأمل ان تضع هذه الاتفاقية حداً لهدر دم أبناء السودان في كل مكان .. ويعيش الجميع في أمان واستقرار .. وينعم المواطن بخيرات ثورة 19 ديسمبر 2018م .. التي قدم شهدائنا أرواحهم فداءً لهذه الثورة.

• وقبل ذلك كله محاسبة الفاسدين واعادة جميع المفصولين دون وجه حق .. لأن معظم هؤلاء لا ينتمي لحزب العهد البائد.

• وعلى الجميع الانتباه ان المرحلة القادمة أصعب من السابقة .. حيث يقع على عاتق كل مواطن سوداني حماية الثورة من المتربصين بها .. والتي لم تتحقق بكل سهولة .. بل جاءت بعد معاناة كبيرة .. فقد السودان من خلالها أرواحا عزيزة.

• كما ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الصبر من الجميع لحسم عدد من الملفات المهمة .. خاصة الملف الاقتصادي المتدهور .. الذي يحاصر المواطن في معيشته لغلاء أسعار كافة السلع والمواد الضرورية للحياة.

• بالصبر فقط سنحقق المحال.

• التحية الي أبناء بلادي في كل مكان .. وتحية خاصة الي الثوار الأبطال والكنداكات العفيفات الشريفات.