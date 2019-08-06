مجلس الوزراء: عطلة عيد الأضحى السبت المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ السبت المقبل وحتى الخميس؛ على أن يزاول العاملون بالدولة أعمالهم صبيحة يوم الأحد الموافق 2019/8/18م وفق النظم والقواعد التى تنظم أيام وساعات العمل الرسمية بالدولة.
وأضافت في بيان اليوم ان محافظ بنك السودان المركزي سيصد. منشورا لتنظيم العمل في قطاع المصارف أثناء العطلة.
وهنأ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك داعية الله تعالى أن يعيده وأمتنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.
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