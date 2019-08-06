حزب الأمة: تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية الشهر المقبل

قال حزبَ الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، أن تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية سيبدأ مطلع الشهر المقبل وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد في بيان اليوم الثلاثاء دعمه السلطة الانتقالية بمصفوفة معالجات أسعافية لقضايا الانتـقال الملحة، وتقديم العـون للسلطة الانتقالية، رغم عـدم مشاركته فيها وذلك لانجاز مهامها الدستورية كاملةً غير منقوصة.
وأضاف أن الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أكد على تحقيق السلام كأولوية قصوى، لا تقبل التأجيل، وان السلطة الانتقالية ستعمل على تصفية النظام البائد ومحاسبة المفسديـن والمجرميـن وتجفيف حواضـن الفسـاد.
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