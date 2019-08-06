روسيا ترحب بالاتفاق الموقع بين العسكري وقوى التغيير بالسودان

رحبت جمهورية روسيا الاتحادية بالاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء في السودان بشان تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت الخارجية في بيان دعم موسكو للاتفاقيات الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتشكيل مؤسسات السلطات الانتقالية.
جاء ذلك خلال اجتماع بين نائب وزير الخارجي الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير السوداني في موسكو، نادر بابكر.
وأكد البيان ان روسيا تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع السودان للحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية.
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