( 24 )ألف رسالة وارد خلال 6 أشهر

الخليج 365 :

بلغ عدد رسائل الوارد عبر قطاع المواصفات بالبحر الأحمر، ٢٤ ألف رسالة ، فيما بلغت رسائل الصادر ٢٥٠٠ رسالة ، خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الرسائل غير المطابقة لأسباب فنية مختلفة ٢٥٠ رسالة فقط ، وعزت المواصفات ذلك لارتفاع وعي المورد السوداني بالمواصفات والإجراءات الفنية، وتطبيق نظام المطابقة للسلع قبل الدخول في عمليات الاستيراد. إلى ذلك تفقد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. شريف محمد شريف سير العمل بموانئ البحر الأحمر، مشدداً في تصريح صحفي أمس، على أحكام التنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة بالولاية ، موجهاً بتحديث وتطوير أنظمة الحوسبة والمعلومات لتسهيل وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التنسيق بالربط الشبكي مع الجمارك والجهات الأخرى. وعقد شريف، لقاءات مع مدير هيئة جمارك البحر الأحمر والمجلس الاستشاري ، مؤكداً التزام المواصفات بتقديم خدمة متميزة ، تسهم في تقليص زمن التخليص ضمن برنامج النافذة الواحدة ، مع تطبيق المواصفات والاشتراطات المطلوبة وفق نظم الجودة المعتمدة لضمان وصول سلع آمنة للمستهلك، كما استمع لملاحظات الشركاء من قبل إدارة الميناء للمعوقات التي تعترض سير العمل، واعداً بتذليها وفقاً للأولويات وتوفير المعينات الفنية والقوى العاملة لدفع مسيرة العمل.

وأشار مدير القطاع للهيئة المهندس زكريا محمد سليمان ، في التقرير الذي قدمه إلى أن عدد رسائل الوارد بلغ ٢٤ ألف رسالة، أما الصادر ٢٥٠٠ رسالة، وفيما يختص بالرسائل غير المطابقة ٢٥٠ رسالة فقط.