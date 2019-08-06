القيمة المالية لتذاكر سفر المريخ للجزائر تثير التساؤلات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
آثار قيمة تذكرة سفر الفرد الواحد لبعثة المريخ للجزائر العديد من التساؤلات وذلك نسبة للكلفة العالية لها حيث أشارت مصادر عالية الثقة ل (سودانا فوق) ان التذكرة عبر الخطوط التركية بلغت قيمتها ١٦٠٠ دولار الشئ الذي اعتبره البعض
قيمه عالية وشهدت قروبات التواصل الاجتماعي نقاشات حول هذا الأمر حيث طالب البعض بضرورة التحقق من ذلك حتي لا يكون هناك من عمل علي السمسره في ذلك علي حد تعبيرهم
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