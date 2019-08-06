الاحتلال الإسرائيلي يهدم ممتلكات فلسطينية جنوبي الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدمت جرافات إسرائيلية، صباح الثلاثاء، ممتلكات تعود لفلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” في بيت لحم (حكومية) إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي “بير عونة” في بلدة بيت جالا، غربي بيت لحم، برفقة جرافات وهدمت 4 بركسات (بيوت من الصفيح)، وأساسات منزل قيد الانشاء.

وأوضح بريجية، لوكالة الأناضول، أن سلطات الاحتلال تدعي أن عملية الهدم تأتي بدعوى البناء بدون ترخيص في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.

ويقع حي بير عونة، ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة “ج” بالضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا، ويقع جزء من أراضي السكان في المنطقة ضمن حدود بلدية القدس.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.