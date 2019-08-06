بمنظومة متطورة وأجنحة مطوية… إيران تكشف امتلاكها قنابل ذكية بالغة الدقة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، امتلاكها قنابل متطورة ذكية مصنعة من قبل خبراء منظمات الصناعات الدفاعية والإلكترونية بوزارة الدفاع.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، قد أزاح الستار عن قنابل “ياسين” و”بالابان” المتطورة الذكية الموجهة وقنابل ذكية بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة “قائم”.
ونقلت الوكالة عن العميد حاتمي قوله إن “وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع عن البلاد رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابها”.
وأوضح حاتمي أن القنبلة “بالابان” ذات اجنحة قابلة للطي لزيادة المدى وكذلك منظومة توجيه مبنية على INS&GPS لزيادة الدقة.
كما أنها مجهزة بآلية “الأجنحة المطوية” لنصبها تحت المقاتلة “كرار”. ويتم تحديد ونقل خصائص الهدف قبل التحليق إلى مجموعة التوجيه والسيطرة. وبعد إطلاق القنبلة تفتح الأجنحة المطوية وتتحرك نحو الهدف بمساعدة منظومة التوجيه.
أما القنبلة “ياسين” فهي موجهة بعيدة المدى قادرة كقنبلة ذكية على الإطلاق من مسافة 50 كم وتوجيهها نحو الهدف وإصابتها.
ولفت حاتمي أنه من أهم خصائص هذه القنبلة هي إمكانية استخدامها في جميع الظروف المناخية في الليل والنهار وإمكانية نصبها على الطائرة ذات الطيار ومن دون طيار وزيادة أمن وسلامة المنظومة والقدرة على إنجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.
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