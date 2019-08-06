“أنصار الله” تلحق خسائر فادحه في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة هادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله” الاثنين، إلحاق خسائر في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة هادي، بقصف شنته في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت “أنصار الله” عبر مركزها الإعلامي على “تويتر”، إن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش شرق جبل النار وتعزيزات عسكرية له شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأكدت أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

وأشارت إلى شن مقاتلي الجماعة قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات أخرى للجيش شمال قرية الطينة وغرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

في السياق، أفاد إعلام “أنصار الله” بقنص 4 جنود في تبة سياف والرمضة بمديرية حرض. المادة السابقة قوات البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا في البحر المتوسط المقالة القادمة بمنظومة متطورة وأجنحة مطوية… إيران تكشف امتلاكها قنابل ذكية بالغة الدقة

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