شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مصدر عسكري مغربي، بأن قوات البحرية أنقذت، خلال ليلة الأحد الاثنين 424 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم من دول وسط إفريقيا.

ونقلت وكالة “المغرب العربي للأنباء” عن المصدر قوله إن من بينلذين ت المهاجرين ام إنقاذهم 53 امرأة و16 قاصرا، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية.

وقدمت قوات خفر السواحل المغربي الإسعافات الأولية اللازمة لمن كانت حالتهم الصحية متدهورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.