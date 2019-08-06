- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، ما تردد عن رغبة فريقه في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب آل الشيخ “تدوينة” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أكد فيها عدم وجود أي خطط للتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري في الموسم الجديد، وجاء فيها: لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي … معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام”.
وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع المغربي، وليد أزارو، مهاجم نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ ( آل الشيخ) حول تفاوض فريقه الجديد”ألميريا” مع لاعبين من مصر ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.