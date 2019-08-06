أمر قبض في مواجهة متهم وضامنه في قضية سرقة سيارة حكومية تخص وزارة الخارجية

أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف ، بتنفيذ أمر قبض في مواجهة المتهم الأول وضامنه في ملف قضية يواجه فيها المتهم تهمة سرقة سيارة ” كوريلا ” تخص وزارة الخارجية .

وتشير تفاصيل القضية الى أن المتهم الأول وهو موظف ، بينما يواجه المتهم الثاني وهو موظف في الوزارة ، تهمة خيانة الأمانة ، ونظراً لغياب المتهم عن ثلاث جلسات ، أمر القاضي ” عاطف محمد عبد الله ” بالقبض عليه وعلى الضامن وحدد جلسة لاحقاً للسير في إجراءات القضية .

وتشير تفاصيل الإتهام الى أن المتهم الثاني وهو سائق بوزارة الخارجية ، كان يقود سيارة حكومية تخص الوزارة وأثناء مروره بالشارع العام إلتقى بالمتهم الثاني بمنطقة شارع واحد ، وعند توقفه إتفقا سوياً على الذهاب الى أحد المنازل المعروفقة بصناعة الخمر لشربها ، وأفاد المتهم الأول بأنهما منذ الصباح والى الساعة الرابعة مساءً ، كانا موجودين ببيت الخمر ومن ثم تحركا لبيع هاتف يخص المتهم الثاني وعادا مرة أخرى لإحتساء الخمر.

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وقال المتهم الأول أنه أثناء ذلك خرج لإحضار غرض من السيارة ، بيد أنه لم يجدها وإتصل هاتفياً على المتهم الثاني وأخطره بأنه يقود السيارة وهو الأن بمنطقة أم درمان ، بعدها إتصل بأحد الموظفين من الوزارة ، وبموجب تفويض توجه الى قسم الشرطة ودون بلاغاً بالحادثة ، وفي جلسة لإستجواب المتهمين أكد المتهم الثاني أنه أخد السيارة من الأول مقابل مبلغ مالي سلمه للمتهم الأول ، تم القبض عليه وأخذت السيارة الى القسم كمعروضات ، بيد أنه فقد بعض الإسبيرات من السيارة .

وفي جلسة سابقة لسماع المتحري أشار الى أن المتهم الأول كان الشاكي ، بيد أنه تم القبض عليه بوصفه المتهم الأول بحسب صحيفة المجهر ، وبالقبض على المتهمين وعقب إكتمال كافة التحقيقات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )