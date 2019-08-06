بطاقات تأمين ذهبية لأسر شهداء ثورة ديسمبر

التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements أعلن المدير العام لصندوق التأمين الصحي, بشير الماحي, التزامهم بتوفير بطاقة تأمين ذهبية لأسر شهداء ثورة ديسمبر –أبريل- بكل أنحاء السودان, مشيراً إلى أن الصندوق قدم دعماً مادياً لمستشفى المعلم لمعالجة جرحى الثورة. وقال بشير إن 28 مليون يحملون بطاقات تأمين صحي وإن خطة 2020م ستعمل على تكملة تأمين بقية المواطنين لتصبح نسبة التأمين 100%. وأشار بحسب صحيفة الأخبار أن هناك خططاً لجعل تلقي العلاج عبر نافذة واحدة لتسهيل تلقي العلاج بموقع واحد, بالإضافة إلى توطين العلاج بالولايات لراحة المرضى خاصة وان 40 ألف مريض يأتون من الولايات لتلقي العلاج بالخرطوم وان 26% منهم يأتون لمقابلة اختصاصيي العيون بالإضافة إلى التخصصات الأخرى, لافتاً إلى وجود دليل يملك لأصحاب بطاقات التأمين يشمل المؤسسات العلاجية وكل تفاصيل التأمين الصحي, كاشفاً عن ترتيبات تجرى حالياً بالتنسيق مع شركة سوداني لتوفير مركز اتصال مركزي يجد فيه المتصل كل ما يحتاجه من معلومات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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