تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (حميدتي): يا ريت لو ما فضينا كولومبيا * مواطنون غاضبون يقطعون طريق (الخرطوم – القاهرة) في دنقلا الإنتباهة: * تطورات خطيرة بالكهرباء * (حميدتي): يا ريت لو ما فضينا كولومبيا.. (التغيير): قوش مطلوب للعدالة السوداني: * (حميدتي): يا ريت لو ما فضينا كولومبيا * إعلان نتيجة القبول و(45) ألف طالب يفشلون في الالتحاق بالجامعات * نجاة نجل المهدي وقيادات بقوى الحرية والتغيير من موت محقق.. تفحم (7) أشخاص داخل “هايس” الجريدة: * إغلاق كوبري (السليم – دنقلا) احتجاجاً على مقتل مواطن * وفاة (3) أشخاص إثر سقوط صاعقة وتضرر (77) منزلاً جراء الأمطار بأم درمان الصيحة: * (حميدتي): أصحاب أجندة سعوا ألا يتم الاتفاق مع (التغيير) * “التغيير” تبحث في أكثر من (100) شخصية لاختيار الوزراء * (الصيحة) تكشف تفاهمات “العسكري” و”التغيير” حول “الجنسية المزدوجة” ووضعية ” القوات” * السيول تجرف طريق (أم درمان – بارا) وتعيق وصول “الشأن الحمري” إلى الخرطوم الأهرام: Advertisements * تفاصيل مقتل متظاهر بالشمالية.. تفحم (7) مسافرين داخل حافلة * ترشيح 164884 طالباً وطالبة للقبول بالجامعات.. إرتفاع مناسيب النيل الأخبار: * الدقير لـ (الأخبار) أغفلنا بنود مهمة في وثيقة أديس * نجاة وفدين لـ (الحرية والتغيير) من حوادث سير بـ(نهر النيل) الوطن: * وفاة (3) ونجاة قيادات بـ (قوى الحرية) في حادثتين منفصلتين * تصعيد شعبي في الشمالية ولجنة للتحقيق في أحداث (دنقلا) * توقعات بمشاركة دولية واسعة في التوقيع النهائي لاتفاق “العسكري” و”التغيير” الدار: * بيان خطير من العاملين بقطاع الكهرباء يكشف الخطير المثير * السيل يجرف عربة ابن الصادق المهدي ونجاة ووفاة ثلاثة من مرافقيه بحجر العسل * المركزي يصدر قراراً بالغاء رخصتي (ين وسوداكاش) للصرافة * بالصورة والقلم: تفاصيل جديدة في محاكمة المتهم بتقطيع عروسه إلى أشلاء * المرور: خطة مرورية في احتفالات البلاد بالتوقيع النهائي * مقتل مواطن بدنقلا أثناء تجمهر احتجاجات مواطنين بكهرباء دنقلا *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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