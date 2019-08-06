مصرع سبعة اشخاص في حادث مروري مؤلم بطريق النيل الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي”7″ أشخاص مصرعهم احتراقًا داخل سيارة”هايس” جراء حادث مروري بطريق النيل الأبيض.

وقالت مصادر مطلعة إنّ السيارة كانت في طريقها من كوستي إلى الخرطوم إلا أنّها انحرفت عن مسارها على بعد”20″ كيلو مترًا من القطينة، واصطدمت بسيارة لاندكروز كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأسفر التصادم عن احتراق الهايس ووفاة”7″ أشخاص وفيهم السائق، كانوا على متنها جراء الحريق.

وأصيب سائق السيارة الأخرى, وأوضحت المصادر أنّ النيران اشتعلت بسرعة حالت إنقاذهم الأمر الذي أدى إلى تفحّم جثامينهم بالكامل.