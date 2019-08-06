التغيير: قوش مطلوب للعدالة ولن يضع قدماً في المجلس السيادي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوى الحرية والتغيير إنّ مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش مطلوب للعدالة.

وذكر القيادي بالتغيير وجدي صالح في تصريحاتٍ له أنّ قوش مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم لم يحدّدها إبان رئاسته لجهاز الأمن.

وجزم بأنّ قوش لن يضع قدمًا في المجلس السيادي ولن تقبل التغيير بذلك البتة.

وبعث وجدي باتهاماتٍ لقوى سياسية لم يسمها ترغب في التقليل من فرحة الشعب وتشويه الانتصار العظيم حول اتفاق وتوقيع الوثيقة الدستورية.

ونبه وجدي إلى عدم وجود طلب أمريكي لضم قوش للسيادي.

وأضاف” أقول بالفم المليان إنّ قوى الحرية والتغيير لم تتلقَ ضغطُا ولن تستجيب لأيّة ضعوط إقليمية ولا دولية، ولن تستجيب سوى لصوت الشارع”. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م المقالة القادمة مصرع سبعة اشخاص في حادث مروري مؤلم بطريق النيل الابيض…

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