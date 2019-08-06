روسيا تكشف عن أحدث صاروخين جويين قابلين للتصدير روسيا

انتهت روسيا من اختبار صاروخين جويين موجهين جديدين.

وأعلنت الشركة الروسية المصنعة للصواريخ التكتيكية أن صاروخي "غروم-أ1" و"غروم-أ2" صُنعا لتسليح كل أنواع الطائرات خاصة طائرة "سو-57" التي تمثل الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات.

ويتميز صاروخ "غروم-أ1" بوجود المحرك في ذيله، فيما يتميز صاروخ "غروم-أ2" بوجود متفجرات إضافية في ذيله. وخصص كل من الصاروخين لتدمير أهداف أرضية محصنة محددة.

ويمكن إطلاق صاروخ "غروم-أ1" على بعد 10 إلى 120 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر. ويحمل صاروخ "غروم-أ1" متفجرات يبلغ وزنها 315 كيلوغراما.

ولا يحتوي صاروخ "غروم-أ2" على المحرك، ولكنه يحمل متفجرات تزن 480 كيلوغراما. ويمكن إطلاقه على بعد 10 إلى 50 كيلومترا من الهدف على ارتفاع 500 متر إلى 12 ألف متر.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن صاروخي "غروم-أ1" و"غروم-أ2" قابلان للتصدير