وتوقع الجربوعي تقلص عدد القوائم إلى 1500 قائمة من جملة 1600 قائمة قدّمت ترشّحها لخوض الاستحقاق التشريعي المرتقب في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن القوائم المقبولة نهائيًا في السادس من أغسطس/ آب المقبل“.
وسبق أن أثار العدد الهائل من القوائم المرشحة، تساؤلات واسعة لدى التونسيين حول جدوى الترشح في غياب البرامج والانسجام بين مكونات القائمة وضعف الخبرة السياسية لدى كثير من المرشحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 14 ألف مرشح سيتنافسون من أجل الفوز بـ217 مقعدًا في البرلمان.
ورافق الإعلان عن رؤساء القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية، الكثير من الجدل خصوصا وأنها تضمنت ممثلين ووزراء وسياسيين تونسيين.
ورشحت حركة النهضة الإسلامية رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة دائرة ”تونس 1″، في حين خير حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الانسحاب من الاستحقاق التشريعي.
ولأول مرة في تونس، ستقام الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية التي تم إقرارها استثنائيا عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. إسقاط 8 % من القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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