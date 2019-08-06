ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أصول مملوكة للحكومة الفنزويلية

فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية، وفقا لأمر تنفيذى نشر اليوم الاثنين.

وجاء في الأمر التنفيذي:"تُحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، والمملوكة لحكومة فنزويلا ... ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى"، بحسب رويترز.

وتكثف إدارة ترامب الضغوط على كاراكاس في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو من السلطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة الماضية إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا، وقال ترامب ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".

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وتعتبر الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقدا للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، استهدف بعضها مسؤولين وعسكريين مقربين من مادورو.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.