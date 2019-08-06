الأهلى ضد الهلال.. 100 مليون يورو القيمة السوقية للاعبى الفريقين

نشرت صحيفة "الرياضية السعودية" تقريرا مطولا يؤكد على أن الأهلى يعتبر أحد أعلى الأندية الآسيوية من حيث القيمة السوقية، خصوصاً بعد تعاقداته الأخيرة القوية فى سوق الانتقالات بتعاقده مع دانييل أليكسيتش بنحو 3.80 مليون يورو، وإلفيس ساريتش بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى أكثر من صفقة أخرى.
وتبلغ القيمة السوقية للأهلى نحو 53 مليون يورو، ليتفوق بشكل واضح على منافسه الهلال الذى يصل مجموع قيمة لاعبيه حوالى 47.5 مليون يورو وفق إحصاءات شبكة "ترانسفر ماركت" الموثوقة.
ويأتى البرازيلى جوزيف دى سوزا فى المركز الأول من حيث القيمة السوقية بين لاعبى الفريقين، لتصل إلى 12 مليون يورو فى حال رغبة أحد الأندية فى ضمه، يأتى بعده زميله دجانينى بقيمة 9 ملايين يورو، وفى المركز الثالث عمر السومة بنحو 8 مليون يورو.
فى المقابل، يتصدر البيروفى أندريا كاريلو قائمة لاعبى الهلال، لتبلغ قيمته السوقية نحو 7 مليون يورو، مع العلم بأن الهلال اشترى عقده مؤخراً من بنفيكا بــ 9.2 مليون يورو، ثم يحل الإيطالى جيوفينكو فى المركز الثانى بقيمة 6 مليون يورو، وبعده الثنائى كارلوس إدواردو وجوميز بـ5 ملايين يورو.
على مستوى اللاعبين المحليين، فيأتى محمد العويس حارس الأهلى فى الصدارة بقيمة تصل إلى 2.5 مليون يورو، جنباً لجنب مع زميله فى نفس الفريق عبد الفتاح عسيرى، بينما يتصدر الثلاثى ياسر الشهرانى ومحمد البريك ومحمد كنو قائمة لاعبى الهلال محلياً بقيمة 2 مليون يورو.
الجدير بالذكر، أن الأهلى يعد من أنشط أندية الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية، ليس فقط على مستوى شراء اللاعبين بل بيعهم أيضاً، بعد نجاحه فى الحصول على 11 مليون يورو مؤخراً نظير بيع كل من نيكولاى ستانسيو وباولو دياز وكلاوديو بايزا وأيمن الخليف، عكس الهلال الذى تخلى عن بعض لاعبيه فى صفقات انتقال حر أو بعد انتهاء عقودهم الرسمية بنهاية الموسم الماضي.
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