الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ "بروتون-إم" من كازاخستان حاملا قمرا عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن صاروخا روسيا من طراز "بروتون- إم" يحمل قمرا صناعيا عسكريا أطلق اليوم الثلاثاء من قاعدة بايكونور الفضائية. وجاء في بيان قسم الإعلام والاتصالات للوزارة: "عند الساعة 00.56 بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس، انطلق الصاروخ "بروتون-إم" من قاعدة بايكونور (بجمهورية كازاخستان)، حاملا مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية". ووفق البيان، جرت عملية الإطلاق بشكل طبيعي.

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