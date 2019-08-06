كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي الأمريكي بأكثر من 850 نقطة أي بنسبة 3.2%. وتراجع مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا. وارتفع مؤشر "فيكس" الذي يقيس تقلبات سوق الأوراق المالية الأمريكية بأكثر من 20 نقطة.
جاء تراجع الأسهم الأمريكية اليوم، مواكباً لتراجع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم.
يأتي ذلك في حين استهلت أسهم شركات صناعة الأسلحة الأمريكية تعاملات اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية بارتفاع ملموس في أعقاب حادثي إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن مقتل 30 شخصاً.
يذكر أن مبيعات شركات صناعة الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة تزدهر في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي بسبب المخاوف من فرض قيود على بيع الأسلحة فيما بعد وهو ما يعني أن الحصول على سلاح سيصبح أصعب، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
من ناحيته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "مراجعة قوية لخلفية" منفذي إطلاق النار وإصلاح قوانين الهجرة، لكنه لم يشر إلى ضرورة الحد من مبيعات الأسلحة في تصريحاته بعد الحادثين.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوتر التجاري مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.