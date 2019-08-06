إسرائيل تقنن بناء 1500 وحدة سكنية في الضفة الغربية

صدقت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمس الإثنين، على بناء أو تقنين ألف و529 وحدة سكنية في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية، وذلك بعد أسبوع من سماح حكومة بنيامين نتانياهو ببناء 6 آلاف وحدة في المنطقة المحتلة.

وأشارت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية، إلى أن اللجنة العليا للتخطيط بالإدارة المدنية (هيئة عسكرية تدير المناطق المحتلة)، ستناقش اليوم الثلاثاء خطط بناء ألفين و430 وحدة سكنية وتقنين 4 مستوطنات لم تكن قد حصلت على تصاريح سابقة من الحكومة.

وبنيت أن المستوطنات الأربعة (جيفات ساليت وبروش في وادي الأردن، ولبي حنحال جنوب شرقي بيت لحم، وهرويح حيفري في شرق القدس) بدون تصريح، ولكنها بنيت في معظم الأحوال بدعم الحكومة والخدمات العامة، وتقع 88% من المنازل في مستوطنات يجب إخلاؤها في حال التوصل لاتفاق على أساس حل الدولتين، بحسب المنظمة.

وأعلنت اللجنة عن مشاريع لبناء ألف و529 وحدة سكنية على مراحل مختلفة، وقالت المنظمة إن "الموافقة على الخطط هو جزء من سياسة كارثية للحكومة تهدف لمنع إمكانية السلام وحل الدولتين وضم جزء أو كل الضفة الغربية".

وفي الأسبوع الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لبناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية، وأعطت في نفس الجلسة الضوء الأخضر لمشروع بناء 700 منزل للفلسطينيين فيما تسمى المنطقة "ج" بالأراضي المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتم التصديق على هذه الدفعة الأخيرة بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية مبان فلسطينية في منطقة القدس الشرقية تقع تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، طبقاً لاتفاقيات أوسلو، ويعتبر المجتمع الدولي أنه لا يوجد أساس للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية وأنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتمثل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم.