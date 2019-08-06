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أمريكا تتابع الأحداث فى كشمير عن كثب وتعبر عن قلقها

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنها تتابع الأحداث فى كشمير عن كثب بعدما قالت الهند إنها تلغى الوضع الخاص للمنطقة وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاجوس فى بيان "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص فى المجتمعات المتضررة... ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة".

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