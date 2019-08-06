أمريكا تتابع الأحداث فى كشمير عن كثب وتعبر عن قلقها

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاجوس فى بيان "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص فى المجتمعات المتضررة... ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة".
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