مانشستر يونايتد يعتزم التعاقد مع إريكسن فى آخر أيام الانتقالات

يعمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، النجم الدنماركي كريستيان إريكسن قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ممثلو إريكسن يأملون في التفاوض بشأن هذه الخطوة حيث يتصدر الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا قائمة يونايتد للتعاقدات المقبلة.

ويحاول يونايتد وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات، لكن سيكون لديهم حتى 2 سبتمبر للتفاوض على اللاعبين الذين سيبيعهوهم لأندية أخرى على غرار بول بوجبا، حيث يغلق سوق الانتقالات في بلاد أوروبا فى هذا الموعد.

وكان إريكسن يأمل في الانتقال إلى ريال مدريد ، لكن النادي الإسباني أبددى اهتمامه بالتعاقد مع بوجبا ودوني فان دي بيك من أياكس.

إذا بقي إريكسن في توتنهام بعد الموعد النهائي يوم الخميس ، فسوف يفكر فى الانتقال إلى يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بموعد أقصاه 2 سبتمبر.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في عام 2020 ، مما يعني أن توتنهام يخاطر بالإستغناء عنه دون مقابل في الصيف المقبل.