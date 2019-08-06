أمين عام الناتو: السلام في أفغانستان أقرب من أي وقت مضى

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن هناك فرصة حقيقية للسلام في أفغانستان مع استمرار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.
وقال ستولتنبرج للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في ولنجتون بنيوزيلندا ”أرى الآن فرصة حقيقية للسلام في أفغانستان. إننا أقرب للتوصل لاتفاق سلام أكثر من أي وقت مضى“.
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