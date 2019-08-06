أفنان الباتل تغضب مواطناتها السعوديات بحديثها عن تصريح السفر

شنت مدونات سعوديات من مختلف مناطق المملكة، الاثنين، هجوماً على نجمة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، أفنان الباتل، بعد حديثها المثير للجدل عن تصريح السفر الخاص بالنساء والذي ألغته الرياض قبل أيام.

وظهرت أفنان في مقطع فيديو وجد تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لتقول إنها متمسكة بتصريح السفر من أهلها رغم صدور قرار يتيح للنساء في البلاد السفر دون قيود.

كما قالت الشابة السعودية التي سبق وأثارت الجدل في مناسبات أخرى بأحاديث حول قضايا عامة مختلفة، إن المرأة يجب أن تحصل على إذن أهلها قبل فعل أي شيء.

ووجد حديث النجمة المولودة في عائلة ثرية، ردود فعل واسعة اتسمت في غالبيتها بانتقاد أفنان ودعوتها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود كي يتاح لهن التخلص من تسلط ذويهن الرجال.

وتقول منتقدات نجمة الإعلانات التجارية التي يتابعها الملايين، إنها لم تعاني مما عانته نساء المملكة اللاتي عشن في عوائل متسلطة، لذلك فهي لا تحس بمعاناتهن مع نظام الولاية الذي كان يشترط على المرأة الحصول على موافقة خطية من الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن لاستخراج جواز سفر أو السفر.

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وتحت الوسم ”#افنان_الباتل_اخرسي“ في موقع ”تويتر“، كتب آلاف المغردين انتقادات لاذعة بحق نجمة ”السوشيال ميديا“ وبينهم رجال مناصرون لإلغاء تصريح السفر، بجانب وجود عدد أقل دافع عن أفنان.

وتواجه نجمات الإعلانات في السعودية وباقي دول الخليج، انتقادات لاذعة على الدوام عند أحاديثهن في القضايا العامة، حيث يتهمهن المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي بالسطحية وعدم معرفتهن بقضايا المجتمع مع انشغالهن بالترويج والإعلانات التجارية التي تدر عليهن مبالغ طائلة تجعلهن بعيدات عما تواجهه مواطناتهن من صعوبات في الحياة.

وعدلت السعودية قبل أيام، نظام وثائق السفر، وألغت شرط حصول النساء على موافقة ولي الأمر لاستخراج جواز سفر أو مغادرة المملكة في إسقاط لأهم بنود الولاية المفروضة على النساء.