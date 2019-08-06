وأضاف المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ أن أكثر من 3 غارات جوية شنها الطيران التابع للجيش الليبي على مقر الكلية الجوية بالمدينة، وحسب المصدر فإن الغارة استهدفت مدرج المطار العسكري بعد هبوط طائرة شحن عسكرية ولم يتسن معرفة الأضرار الناجمة عن الغارات وفقا للمصدر.
في سياق متصل أكد شهود عيان من المدينة بأن انفجارا قويا هز المدينة بعد سماع تحليق كثيف للطيران الحربي.
تجدر الاشارة أن هذه ثاني ضربة يوجهها طيران الجيش الليبي لقاعدة مصراته في أقل من أسبوع بعد ضربة أولى استهدفت منصة صواريخ ورادارا وكذلك هوائيات تسيير الطائرات المسيرة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يقصف الكلية الجوية بمصراتة مستهدفًا قاعدة لطائرات مسيرة تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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