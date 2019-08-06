الجيش الليبي يقصف الكلية الجوية بمصراتة مستهدفًا قاعدة لطائرات مسيرة تركية

أكد مصدر عسكري بمدينة مصراته فجر اليوم، أن الجيش الليبي شن عدة غارات استهدفت مقر الكلية الجوية السابق بمدينة مصراته والذي تتواجد به قاعدة جوية تستعملها حكومة الوفاق في تسيير طائرات تركية وكذلك بعض المقاتلات الليبية من عهد القذافي .

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ أن أكثر من 3 غارات جوية شنها الطيران التابع للجيش الليبي على مقر الكلية الجوية بالمدينة، وحسب المصدر فإن الغارة استهدفت مدرج المطار العسكري بعد هبوط طائرة شحن عسكرية ولم يتسن معرفة الأضرار الناجمة عن الغارات وفقا للمصدر.

في سياق متصل أكد شهود عيان من المدينة بأن انفجارا قويا هز المدينة بعد سماع تحليق كثيف للطيران الحربي.

تجدر الاشارة أن هذه ثاني ضربة يوجهها طيران الجيش الليبي لقاعدة مصراته في أقل من أسبوع بعد ضربة أولى استهدفت منصة صواريخ ورادارا وكذلك هوائيات تسيير الطائرات المسيرة التركية.