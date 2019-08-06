غوتيريش يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس على خلفية قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "ندعو كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس".

وأضاف أن "قوات حفظ السلام الأممية التي تتابع وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير لاحظت تناميا للنشاط العسكري على امتداد خط المراقبة".

وأعلنت الهند، في وقت سابق الاثنين، سحب صفة المنطقة الخاصة الذاتية الحكم من الإقليم. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من باكستان، التي اعتبرت القرار الهندي غير شرعي.

وتفاقمت التوترات في كشمير منذ يوم الجمعة الماضي، حين أصدرت الهند إنذارا بشأن احتمال وقوع هجمات من قبل جماعات مسلحة مدعومة باكستانيا، فيما رفضت إسلام آباد الترجيحات الهندية بهذا الشأن.