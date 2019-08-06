وشهدت الحكومة المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة (5-نجوم)ص اعا داخليا في الأسابيع الأخيرة ولكنها فازت في التصويت بأغلبية 160 صوتا مقابل 57 صوتا.
وكانت الحكومة الإيطالية ستضطر للاستقالة إذا خسرت التصويت، وفقا لوكالة "رويترز".
ويشدد هذا المرسوم الذي أعده وزيرالداخلية ماتيو سالفيني، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، العقوبات على سفن المؤسسات الخيرية التي تحاول نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وكان مجلس النواب قد وافق على المرسوم ومن ثم سيصبح الآن قانونا قبل يومين فقط من بدء البرلمان عطلته الصيفية يوم الأربعاء.
وأبدى بعض سياسي حركة(5-نجوم) تحفظات بشأن المرسوم ولم يؤيد بعض أعضاء الحركة في مجلس الشيوخ المرسوم خلال التصويت الذي أجري الاثنين.
ويرفع المرسوم الحد الأقصى للغرامة على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن من 500 ألف يورو إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار).
وينص أيضا على اعتقال أي قبطان سفينة يتجاهل أوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية ويدعو السلطات البحرية إلى مصادرة سفينته بشكل تلقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تقر قانونا لمعاقبة "سفن إنقاذ المهاجرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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