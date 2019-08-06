النفط يهبط مع تضرر آفاق الطلب من مخاوف الحرب التجارية

انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين بفعل المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

وانخفض خام برنت 2.08 دولار أو 3.36 بالمئة ليبلغ عند التسوية 59.81 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتا أو 1.74 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 54.69 دولار للبرميل، إذ تلقت بعض الدعم من انخفاض المخزونات بنقطة تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وقال متعاملون نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق إن المخزونات في كاشينغ انخفضت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس.

وهوى الخامان القياسيان أكثر من سبعة بالمئة يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتهما في نحو سبعة أسابيع بعد إعلان ترامب، قبل أن يستردا بعض عافيتهما ليسجل برنت انخفاضا بنسبة 2.5 بالمئة على مدى الأسبوع ويتراجع الخام الأمريكي واحدا بالمئة.

وأضرت مخاوف الحرب التجارية بالأسواق العالمية مجددا الاثنين، بينما دعمت صعود الأصول الآمنة مثل الين الياباني والسندات الحكومية الرئيسية والذهب.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر.

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وأشار إلى أنه قد يزيد الرسوم الجمركية أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أسرع صوب التوصل لاتفاق تجاري.

وأمس، تركت الصين اليوان يتراجع إلى مستوى أضعف من سبعة دولارات للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

ومن شأن انخفاض اليوان أن يزيد تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار. وبكين أكبر مستورد في العالم للنفط.

كما تعرضت الأسعار لضغوط بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية الأميركية.

وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة ارتفاع صادرات البلاد النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا.