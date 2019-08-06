كيف تستخدم تطبيق ماسنجر بدون حساب فيس بوك؟

إذا لم يكن لديك حساب على فيس بوك، فيمكنك استخدام تطبيق ماسنجر على الرغم من ذلك، فهو متاح لك على أجهزة iOS و أندرويد من خلال إتباعك لبعض الارشادات البسيطة وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى.

تنزيل التطبيق

غالبًا ما يتم تثبيت برنامج Messenger مسبقًا على أجهزة أندرويد، وقد تحتاج إلى الدخول إلى متجر Google Play، مع البحث عن التطبيق ثم قم بتثبيته، وكذلك هو الأمر مع أجهزة iOS من متجر التطبيقات أيضا.

إنشاء حساب

في التطبيق، ستحتاج إلى إعداد حساب إذا لم يكن لديك حساب، ولم يعد إلزامياً أن يكون لديك حساب على فيس بوك:

1 - سيتطلب منك إدخال رقم هاتف ثم كلمة مرور.

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2 - سيُطلب منك إدخال اسمك لجهات الاتصال لتحديد هويتك.

3 - يتضمن فحص الأمان النهائي إدخال رمز مكون من ستة أرقام يتم إرساله بواسطة رسالة نصية، لذا تأكد من دقة رقم هاتفك.

4 - لقد قمت بإنشاء حسابك على ماسنجر، ويمكنك تحميل صورة للملف الشخصي وتشغيل "البحث عن جهات اتصال هاتفك.

