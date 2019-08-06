هل كانت هناك محيطات على كوكب المريخ منذ مليارات السنين؟

وصل مجموعة من الباحثين إلى دليل أقوى على وجود محيط محتمل على المريخ القديم، إذ كشفت دراسة حديثة إلى أن النيزك الذي أحدث فوهة "لومونوسوف" البالغ طولها 75 ميلًا، ربما يكون قد أحدث "تسونامي عملاقًا" ترك بصماته على كوكب المريخ.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن أن يكون هناك ثقب في الجهة الجنوبية من الحفرة نتيجة المحيط بهذا الاتجاه، إذ ألمحت الدلائل السابقة إلى أن شواطئ المحيط قد تشكلت من خلال تأثير واحد على الأقل في نفس المنطقة، لكن ضيقت هذه الدراسة الاحتمالات.

أكد العلماء إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن المريخ كان لديه المحيطات منذ مليارات السنين، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتحقق من نظرية لومونوسوف، وإذا لم يتم تأكيد هذا الدليل في المستقبل القريب، إلا أن مهام المريخ المستقبلية يمكن أن تركز أبحاثها عن آثار للحياة في منطقة محدودة نسبيًا.