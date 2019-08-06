أمانى السويسى تعلن وفاة جدتها وتنعيها: قلبى محروق واللى قاهرنى موتك وانا بعيدة

أعلنت الفنانة التونسية امانى السويسى، وفاة جدتها والتى كانت ترتبط بها جدا، فهى من ساهمت فى نشأتها وأثرت فيها، الأمر الذى كان كالصاعقة عليها ولم تتحمل صدمة الخبر.

ونعت أمانى جدتها ببعض الكلمات والعبارات خلال حسابها الشخصى على "انستجرام" قائلة، "يا إمّيمتي يا غالية لشكون خليتني انا وماما ، قلبي محرووووق ، معاك وبجنبك عمري كلو وكبرتني ودللتني والي قاهرني موتك وانا بعيدة.

وتابعت: مانيش مصدقة اني موش بش نسمع صوتك وانتي تناديلي وموش بش نشم ريحتك ونعنقك كيما العادة، وموش بش تدعيلي هاكي الدعوة متاع كل يوم "يقوي سعدك يا بنيتي ويبعد عليك ولاد وبنات الحرام " وجاعتي كبيييييييرة يا ربي صبرني يا رب وصبر ماما وقويها ، يا رب ارحم جدتي ونعمها بالجنة واغفرلها واسكنها فسيح جناتك ، صبرنا يااااااااا رب.