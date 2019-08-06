نانسي عجاج تبث الروح مجدداً في الثورة السودانية وهي تغني للعرب بتونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعادت الفنانة المتألقة نانسي عجاج روح الثورة السودانية التي انطلقت في ديسمبر الماضي وذلك بتقديمها الأغنية الوطنية (مرحبتين بلدنا حبابا) للفنان الكبير حسن خليفة العطبراوي وذلك خلال مشاركتها بالدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون بدار الأوبرا بتونس.

المتابعون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الفنانة نانسي بايقونة الثورة حيث ذكر معلق قوله:(أيقونة ثورة ديسمبر المجيد، ننوسه الحب و الحمد لله بعد 7 أشهر من الآن انتصرت ثورتنا، المغفرة و الخلود لشهدئنا الكرام. هيا ومعًا إلى بناء وطن يسع الجميع ).

بينما أشار متابع إلى أنها كانت تتقدم المواكب خلال الثورة وهي تقود عدد كبير من الثوار حيث قال:( أميرة انتي أيتها الكنداكة..فقد شاهدتك تتقدمين المواكب يوم 6 أبريل . و الغريبة أنني لم اتعرف عليك . قلت في نفسي من هذه الكنداكة التي تتقدم و حولها جمع غفير. فقال لي أحد أصدقائي أنها نانسي عجاج لكي منا كل الحب و التقدير).