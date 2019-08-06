شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ النقدية لايتجاوز 20-25% من الناتج المحلي الاجمالي . ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ بحسب “ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻳﻔﻮﻕ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻑٍ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣـﺪ(، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﺢ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﻫﻞ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻻﺓ ﺟﺪﺩ ﻭﻭﻗﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ. المادة السابقة إرتفاع في أسعار الخضروات الورقية المقالة القادمة بنك السودان المركزي يلغي ترخيص صرافتين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير إقتصادي ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ بهذه (…) الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.