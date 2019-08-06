الجزائر: الإعلان الدستوري خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السودانية

التاريخ: 05-أغسطس-2019
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أشادت الجزائر بروح المسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية، وتغليبها لمصلحة الوطن والشعب على أي اعتبار آخر، وتوصل الطرفين للتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري يوم الإثنين، واعتبرته خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة السودانية.
ورحبت الجزائر، يوم الإثنين، بالتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية في السودان. واعتبرت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاتفاق على الوثيقة الدستورية خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة في السودان ووضع البلاد على سكة السلام والاستقرار والازدهار.
وأضاف البيان بحسب الشروق – أن الجزائر تشيد بروح المسؤولية التي تحلت بها جميع الأطراف السودانية، وتغليبها لمصلحة الوطن والشعب على أي اعتبار آخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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