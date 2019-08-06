الوسيط الأفريقي: هناك إرادة سودانية لتجاوز التحديات

أكد الوسيط الأفريقي، محمد حسن ولد لبات، أن التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان كثيرة جداً وتطال مجالات عدة، لكنه أعرب عن ثقته في أن هناك إرادة لدى مختلف الأطراف لتجاوز تلك التحديات.

وقال لبات بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، يوم الإثنين، إن الثورة السودانية شهدت، بالتوقيع على وثيقة “الإعلان الدستورى”، تحولاً أساسياً في مسارها يدفع في اتجاه تحقيق الديمقراطية.

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وأضاف: “تم وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، لكن التحديات كثيرة جداً، على أصعدة تحقيق السلام، والوحدة السياسة، وتحقيق الديمقراطية، ومعالجة الحالة الاقتصادية، وأيضاً التحديات الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب”.

ودعا إلى إيلاء المصالحة الوطنية أولوية، مشدداً على أن تحقيقها ضرورة للوصول إلى الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوداني، معرباً عن ثقته في امتلاك شركاء الحكم الجديد في السودان الإرادة لتجاوز تلك التحديات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)