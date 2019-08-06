السودان من أكثر الدول تعاوناً في مجال الطاقة النووية

أكدت الهيئة الحكومية الروسية للطاقة أن السودان يعتبر من أكثر الدول نشاطاً في التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية، مشيرة إلى أهمية القبول الجماهيري لمشروع المحطة النووية العائمة والتي تم الإتفاق عليها مع روسيا مؤخراً وتحديد الجهة التي سيتعاملون معها في هذا الخصوص مستقبلاً.

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وأوضحت بعثة السودان بموسكو بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) عقب لقائها بالسيد نيكولاي سباسكي نائب مدير الهيئة الحكومية الروسة للطاقة وأنتون مسكفن مدير ” روس أتوم” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نائب مدير الهيئة الروسية وقف على سير تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مشيرة إلى وجود إتجاه لتوقيع إعلان مشترك بين السودان وروسيا خلال القمة الروسية الأفريقية المرتقبة التي ستعقد بمدينة سوتشي الروسية أكتوبر المقبل.

من جانبه أشار مدير ” روس أتوم” إلى إمكانية أن تقوم مؤسستهم بإعداد دراسة الجدوى الإبتدائية للمحطة العائمة كمرحلة أولية على ان تعرض على خبراء مستقلين لإبداء رأيهم عليها كمرحلة ثانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)